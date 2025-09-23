Le cinéaste Malek Bensmaïl a imaginé un Ulysse d’aujourd’hui, un Ulysse « brûleur de frontières », qui part à la rencontre de ses contemporains. Cet homme de nulle part, partout chez lui, est à l’écoute de ceux qui l’accueillent lorsqu’il accoste dans un port ou un autre de Méditerranée.
Dialogue des cultures ou choc des civilisations ? Naissance de démocraties ou lendemains inquiétants ? Cohabitations harmonieuses ou haine de l’autre ? Ceux qui vivent sur les rives d’une Méditerranée en train de se réinventer lui confient leurs espoirs, leurs angoisses, leurs attentes…
Réalisateur : Malek Bensmaïl