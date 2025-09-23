Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Terrorisme : quels liens entre les Talibans et Al-Qaïda ? Depuis les attentats du 11 septembre 2001, le nom d’Al-Qaïda est intimement lié à celui des Talibans. Si le...

Documentaire Calais : dans la poudrière du plus grand bidonville d’Europe À Calais, la crise des migrants a transformé la ville en poudrière. Tous ces réfugiés s’entassent dans le plus...

Documentaire L’atribution des HLM à Paris 5 ans d’attente pour avoir un HLM à Paris…

Documentaire Enfants ukrainiens : dans le collimateur de Moscou Des milliers d’enfants ukrainiens vivant dans les régions occupées ont été déportés en Russie. Ce « sauvetage » revendiqué par le...

Documentaire Pakistan : sans nom, sans droits, l’enfer des enfants abandonnés Au Pakistan, notamment à Karachi la plus grande ville du pays, des milliers d’enfants disparaissent ou sont abandonnés chaque...

Documentaire Papouasie Nouvelle Guinée, le diamant sauvage de l’Océanie A l’autre bout du monde, la Papouasie Nouvelle Guinée. Des terres de forêts vierges à perte de vue et...

Documentaire Les bidonvilles de Cayenne La France nous a offert une déchetterie comme maison

Documentaire Expropriation : l’engrenage infernal En France, des milliers de personnes sont expropriées. Au nom de l’intérêt général, elles se retrouvent entraînées, souvent malgré...

Documentaire Pêcheurs japonais, des vies brisées Au Japon, ce village de pêcheurs a subi de plein fouet le tsunami. La gigantesque vague a décimé les...

Documentaire Asile en Suisse, une industrie qui dérape On a un peu oublié la situation de l’asile dans notre pays. En 2021, la Suisse a pourtant enregistré...

Documentaire Port-au-Prince : la ville du kidnapping Document choc à Port au Prince, capitale du kidnapping : jusqu’à 20 enlèvements par jour. Personne n’est épargné, pas...

Documentaire Le salaire du Chili Au Chili, la mine de cuivre El Teniente est la plus grande mine souterraine du monde. Depuis un siècle,...

Documentaire Drôme : une autre vie est possible Ils vivaient en ville et ils ont décidé de tout plaquer pour la campagne. Pour Brut, notre journaliste Camille...

Documentaire Autoroutes suisses, chronique d’un scandale à 4 milliards Nous sommes certains qu’il vous est arrivé à de multiples reprises de tempêter contre la lenteur et la fréquence...

Documentaire Elle s’appelait Yasemin, elle avait 25 ans Elle s’appelait Yasemin. Plusieurs fois, elle avait tenté d’alerter. Le 23 décembre, son conjoint l’a assassinée devant ses enfants....

Documentaire Iran : la révolte des femmes se poursuit-elle ? En 2023, le prix Nobel de la paix a été décerné à la militante iranienne des droits de l’homme...

Documentaire Comment affaiblir la mafia La planque du parrain des parrains reconvertie en gîte rural, une autre transformée en caserne, le rez-de-chaussée d’une villa...

Documentaire La lumière des balles, l’obscurité de l’oubli – Partie 1 Présentation de la série documentaire sur les causes et le développement du conflit, la relation population/guerrilla et les défis...