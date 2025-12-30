Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Toraja, le peuple qui fait vivre ses morts Sur l’île de Sulawesi, en Indonésie, le peuple Toraja entretient un rapport à la mort qui fascine les Occidentaux...

Documentaire Vladivostok : vivre dans la rue à -40°C A Vladivostok, il n’y a pas d’hébergement de nuit pour les SDF comme Nikolaï. A 65 ans, il passe...

Documentaire Des trains pour rejoindre les stations de ski Nous nous trouvons à Martigny, porte d’entrée du canton du Valais, de ses stations de ski, l’hiver et de...

Documentaire École, le défi de l’égalité D’après la dernière enquête internationale menée par PISA (Programme International du Suivi des Acquis des élèves), le niveau scolaire...

Documentaire Mes parents sont survivalistes Aux États-Unis, la fin du monde pour certains n’est pas une théorie, mais une certitude. Alors mieux vaut se...

Documentaire Chine, tout est sous contrôle ! Surveillance par caméra, notation individuelle… En Chine, un système de fichage de la population est testé dans des dizaines...

Documentaire Chine : vers le premier régime totalitaire numérique ? « Le but final du crédit social, c’est que les Chinois intègrent ces règles, et qu’ils deviennent, sans en avoir...

Documentaire Etats-Unis, de enfants en cage Enquête sur le parcours de Jakelin, 7 ans, morte à son arrivée sur le territoire américain et celui de...

Documentaire Mali : fuir et survivre face aux rebelles En quelques semaines, un groupe rebelle prend le contrôle de votre ville, vous menace, et veut recruter vos enfants...

Documentaire Tinder: enquête immersive dans les codes du Swipe L’application de rencontre Tinder a été lancée en 2012 à Los Angeles. En 2014, elle comptait plus de 10...

Documentaire Sagarana Documentaire 80min. Tourné à 18ans, dans la tribu indienne “Oro Wari” au Brésil. Avec pour question central : «...

Documentaire Comment j’ai pécho : Liban Direction le Liban. Notre journaliste Nathalie s’est rendue à Beyrouth la capitale la plus libre – ou libertine –...

Documentaire Mobilisation générale pour nos paysans ! Tout le monde compte sur eux pour nourrir la France confinée et pourtant, les difficultés s’accumulent pour les agriculteurs....

Documentaire La cité Légendaire du Corbusier À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Saint-Dié-des-Vosges figurait au palmarès des villes les plus industrialisées de France....

Documentaire Je ne suis pas raciste mais… Qu’on l’admette ou non, on a tous beaucoup de préjugés. Que ce soit sur les blondes, les mendiants roms,...

Documentaire Du chocolat, équitable et durable Les fêtes de fin d’année sont inconcevables sans le chocolat et son ingrédient essentiel, la fève de cacao. Mais...

Documentaire États-Unis : GI Jane Pendant 20 ans, il a été un surhomme, un chien de guerre surentraîné, surtestotéroné et multi-médaillé du commando le...

Documentaire Trains de banlieue, la galère sur toute la ligne Rachel et Alexis habitent à Achères dans les Yvelines, à l’ouest de Paris. Tous les matins, c’est la course...

Documentaire La révolte des indigènes Les Indiens Mapuche sur le sentier de la guerre. Après 20 ans de négociations infructueuses avec le gouvernement pour...