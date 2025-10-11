Documentaire

Chaude, gourmande, vanillée : les arômes qu’exhale la fève Tonka ont fait d’elle un produit de choix pour l’industrie de la parfumerie.

Mais la récolte de la fève Tonka n’est pas une tâche aisée. Les arbres sont situés dans des zones difficilement accessibles, qui n’autorisent qu’une cueillette artisanale effectuée par des populations familières de cet environnement sauvage.

Au Venezuela, ce sont les Aripaeños, descendants d’esclaves rebelles, qui pratiquent cette cueillette traditionnelle.

Documentaire : Tous les parfums du monde – La fève Tonka du Vénézuela

Réalisation : Alexis de Favitski

