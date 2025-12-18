Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Des soignants risquent leur vie en Guinée-Conakry La maman et le bébé sont en danger

Documentaire Les armes secrètes de Poutine (2/2) – Le pouvoir des nouvelles alliances Des drones iraniens aux missiles nord-coréens, l’empire de Poutine tisse ses nouvelles alliances dans l’ombre. Une usine secrète sort...

Documentaire Tout passe dans son taxi-brousse ! Chauffeur en Sierra Leone, un métier réservé aux courageux

Documentaire Les armes secrètes de Poutine (1/2) – L’héritage soviétique Au coeur de la Russie, un arsenal tentaculaire mêle reliques soviétiques et armes hypersoniques capables d’atteindre l’Europe en quelques...

Documentaire Java : les héros du soufre Andy et ses compagnons plongent chaque jour dans le cratère du Kawah Ijen, en Indonésie, pour extraire du soufre...

Documentaire Western Lands – Un road-movie dans l’ouest américain Accompagnant son ami le guitariste folk Andy Dale Petty en tournée sur la côte Ouest des États-Unis, le cinéaste...

Documentaire Allemagne : musiciens syriens en exil Depuis 2015, des dizaines de musiciens syriens ont formé un orchestre, le Syrian Expat Philharmonic Orchestra, pour porter la...

Documentaire Humanity Documentaire réalisé au Brésil dans le cadre du projet HUMANITY de l’association Mômes du Monde. Cette réalisation est un...

Documentaire Irak : cauchemars d’enfance En Irak, des milliers de civils fuient la bataille de Mossoul contre les jihadistes de l’organisation État islamique. Nombre...

Documentaire Enfance en esclavage, Joseph libre ou asservi ? Il y a 9 ans le sort du petit Joseph, enfant esclave en Afrique, avait ému les téléspectateurs de...

Documentaire Les défis d‘une autre agriculture Comment réinventer une agriculture alternative au modèle industriel ? Éléments de réponse recueillis auprès d’agriculteurs en France et en...

Documentaire Kapital Le monde est petit, Montreuil est vaste. Le film est la traversée subjective d’une ville de caractère, un voyage...

Documentaire Femmes libérées : cougars, amour, et arnaques Elles sont libres et indépendantes financièrement. Aujourd’hui les femmes de plus de 40 ans sont de plus en plus...

Documentaire Brise-lames En mars 2011, un tsunami sans précédent frappe le Japon : 20 000 morts et une terre dévastée. Des...

Documentaire Le Fleuron: un port d’Attache pour sans-logis à Paris Aujourd’hui en France, près de 250 000 personnes sont sans domicile fixe, 30 000 rien qu’à Paris. De plus...

Documentaire M. Pacha, Ben, M-A. Corticchiato et Pablo Picasso Mediterraneo s’intéresse à des hommes ayant marqué, chacun à leur mesure, les rives de la Méditerranée. Entre la Seyne-sur-Mer...

Documentaire La mort, c’est juste une marche Comment aujourd’hui, dans notre société, oser parler de la mort ? Combien de personnes gravement malades, trop âgées, épuisées...