Documentaire



Ils ont transporté des passagers, du bétail, des minerais, toutes sortes de marchandises, sur toutes les mers du monde, à travers plaines et montagnes, dans tous les cieux de la Planète.

Bateaux, trains, avions, aujourd’hui dans des cimetières, ont été des monstres puissants, obéissants et loyaux qui incarnaient la puissance des machines de l’ère industrielle.

Désormais inutiles, ou trop vieux, ils sont abandonnés à la rouille et pourrissent dans la vase et les herbes folles. Injures à l’écologie pour les uns, sanctuaires de la faune sauvage pour les autres, témoignages historiques et, même, œuvres d’art, ces géants pétrifiés ne laissent pas indifférents. Passionnés de la rouille, fous de patrimoine, collectionneurs, artistes… Ces vestiges éloquents et grandioses de notre société contemporaine suscitent la ferveur des gens.

Réalisation : Thierry Berrod