Les tankas, ou peuple des mers, dessinent le paysage du sud de la Chine depuis des siècles. Leurs villages lacustres sont désormais menacés par la « modernisation » chinoise. Pékin leur applique la même stratégie qu’aux autres minorités que le Parti communiste chinois a soumis depuis 70 ans

A la fois réduire leur mode de vie à un folklore inutile, puis proposer aux derniers résistants une « vie meilleure », dans des appartements et des villes champignons où l’eau courante et l’électricité sont des arguments convaincants.

Sur l’île d’Hainan, l’une des dernières communautés de tankas assiste à sa disparition. Cette île tropicale, grande comme la Chine, doit devenir le Hawaï chinois selon les plans du régime. A la fois hôtels et centre commerciaux de luxe pour les touristes, et base militaire pour les navires de l’Armée populaire. Les Tankas font désormais tache dans le paysage. Vont-ils couler leurs bateaux et accepter le new deal chinois ?

