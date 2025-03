Documentaire

Longtemps cantonnée au terrain de sport et à la culture hip-hop, la basket a pris d’assaut le bitume, et est désomais à l’homme ce que le sac est à la femme. Un incontournable, un objet culte, un produit de luxe. Avec ses collectionneurs, ses fétichistes, ses revendeurs, prêts à se ruiner pour acquérir le dernier modèle ou une édition limitée. Les lancements se font désormais en ligne et non plus en boutique pour éviter les files d’attente et les scènes de pugilat. On pratique même le tirage au sort pour désigner les heureux élus qui pourront cramer leur carte gold. Un documentaire de l’Effet Papillon.