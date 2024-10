Documentaire

L’opération « Camps d’Eté » – Summer Camps – menée fin août, est la plus longue opération militaire israélienne en Cisjordanie depuis la bataille de Jénine lors de la deuxième Intifada.

A Jénine, à Tubas, à Tulkarem : l’armée israélienne a encerclé les camps de réfugiés et mené des raids plusieurs jours durant. La Cisjordanie compte 19 camps : ce sont les plaques tournantes de la résistance armée palestinienne. Ce sont ainsi les derniers kilomètres carrés en Cisjordanie occupée qu’Israël ne contrôle pas. Camps et hôpitaux encerclés, appels à évacuation des habitants, eau et électricité coupées, actions commandos et même frappes aériennes : les techniques de l’opération Camps d’Eté ont été éprouvées par l’armée israélienne à Gaza depuis bientôt un an. Notre reporter Sophie Nivelle-Cardinale a assisté au raid militaire israélien sur le camp de Noor Shams à Tulkarem, un reportage-document aux cotés des secouristes et des civils palestiniens.

