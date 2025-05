Documentaire

A l’ombre de l’actualité, l’Australie brûle toujours… Une apocalypse en silence qui détruit encore des milliers d’hectares et continue à ravager la faune. De Camberra à Sydney, en passant par Mallacoota et les stations balnéaires du sud-est… Document choc au cœur de ces méga feux, sur des centaines de kilomètres d’un continent martyr. Comment survivre à cette catastrophe, quel monde a disparu et pourquoi la population et la faune restent-t-elles menacées ? Reportage et enquête spectaculaires sur les ravages inéluctables du réchauffement climatique

Reportage de 2020.