Documentaire

Sur un texte de l’écrivain Jean-Luc Raharimanana, un portrait poétique et sans fard de Madagascar, entre le quotidien d’une prison et le voyage imaginaire d’un vieil homme dans le pays.

« Zaho zay » est l’expression qu’utilisent les détenus quand ils se rassemblent le matin dans la cour de la prison de Fianarantsoa, une ville des hautes terres de Madagascar. Elle signifie « c’est moi ». La voix d’une matonne qu’on ne verra jamais raconte le quotidien figé de cette prison surpeuplée, dirigée par des femmes conformément aux traditions matriarcales de la culture malgache. Elle rêve également au destin de son père, meurtrier en fuite, dont elle espère qu’il sera un jour arrêté. Progressivement ses fantasmes prennent le pas, recréant un voyage qui fait écho aux traditions du pays et à son histoire coloniale.

Conte documentaire

Deux mouvements se mêlent dans ce documentaire au rythme lent et hypnotique : le premier, « réaliste », est constitué de scènes de la vie carcérale, commentées par les mots d’une matonne imaginaire ; le deuxième, fantasmatique, évoque des souvenirs et le parcours d’un père rêvé, tueur solitaire dont la dérive évoque celle d’un sombre héros de western. Sur des images d’une beauté rigoureuse, le texte signé par l’écrivain Jean-Luc Raharimanana livre un âpre portrait de l’île rouge, entre réalité sociale révoltante et paysages majestueux, qui porte cependant les stigmates de l’exploitation coloniale. Un film documentaire en forme de conte, où la rage rencontre une douceur poétique.

Documentaire de Maéva Ranaivojaona et Georg Tiller (Madagascar, 2020, 1h19mn)

