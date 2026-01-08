Dans cette émission, économistes, sinologues et chercheurs analysent la montée en puissance de la Chine sur les plans économique,...
Christophe Hondelatte en immersion dans le camp de réfugiés syriens de Zaatari. Mars 2011, début la guerre civile en...
Le 6 janvier 2021, Guy Reffitt participe à l’assaut du Capitole mené par des partisans de Donald Trump qui...
En Afrique du Sud, l’apartheid ne dit plus son nom. La ségrégation a été abolie il y a plus...
Dérèglement climatique, guerre en Ukraine, crise économique, pandémie du covid 19… Ce contexte anxiogène a affecté considérablement la santé...
En Turquie, les personnes queer subissent répression et discriminations. Depuis 2015, les marches des fiertés sont interdites et les...
Ce Mundari se lave à l’urine de ses vaches
Au cœur de l’archipel des Hébrides Extérieures, au large de l’Ecosse, le long des îles Flannan : nombre de...
Quand l’usine Ceralep doit fermer, une cinquantaine de salariés se mobilise pour la sauver. Ils la transforment en SCOP....
Un été dans le quotidien animé des habitants de la butte Bellevue, dans le quartier populaire de Saint-Mauront, au...
En Russie, il n’est jamais trop tôt pour partir au front
À Yiwu, en Chine, la consommation a trouvé sa capitale mondiale. À 250 kilomètres au sud de Shanghai se...
Le monde entier s’émeut de leur sort. Depuis plusieurs semaines, les Rohingyas, une minorité musulmane de Birmanie, fuient leur...
En 2010, un journaliste suisse en reportage en Afghanistan tombe amoureux des montagnes de Bamiyan (tristement célèbres pour leurs...
Passons maintenant du box des accusés à la boxe des détenus. En Thaïlande, la liberté peut se gagner sur...
Aujourd’hui, pour choisir un restaurant, une machine à laver ou un téléphone, plus de 8 français sur 10 consultent...
Deuxième producteur mondial d’herbes marines, l’Indonésie regorge d’îles à l’écosystème marin extrêmement riche, comme Nusa Penida, au large de...
A Mayotte, un habitant sur deux vit dans un bidonville.
Dans la langue zulu, « Zama Zama » signifie, celui qui essaie et essaie encore… A Ermelo, au cœur du poumon...
Ce film de 26 minutes est une production de la section RSS-DDR de la MINUSMA, pour faire un point...
