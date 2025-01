Documentaire

La mondialisation de l’agriculture est-elle un élément décisif pour lutter contre les famines ou en est-elle plutôt la cause ? Le progrès technique et la recherche transnationale permettent de maximiser les rendements et de nourrir toujours plus de personnes. Mais les critiques dénoncent le fait que les bénéfices vont surtout aux pays du Nord… « Une info, deux opinions » confronte les points de vue.

