Ils sont « blacks », fiers de leurs origines et de leur réussite. Ils aiment le luxe, la fête et les signes extérieurs de richesse. Bienvenue chez les Africains de Paris ; une communauté surprenante, décomplexée et parfaitement intégrée. Tous revendiquent leur double appartenance : française et noire-africaine. Et de ces deux cultures, ils ont fait une force ! Success stories, business en France, projets et investissements en Afrique, mode ethnique et branchée : la nouvelle génération franco-africaine est montrée en exemple. On la surnomme la « Blackgeoisie ». Entre modernité et respect des traditions, rêve et réussite, plongée dans la vie de cette nouvelle bourgeoisie africaine réputée pour son ambition et son incroyable appétit de vivre. Un documntaire de LAURIANE DAVID.