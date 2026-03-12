Felicitas Schwarz nous explique qu’en Allemagne, on commence souvent à faire la fête la veille de la fête. Et...
Les experts prédisent que l’Inde dépassera la Chine en tant que nation la plus peuplée de notre planète dans...
Les États-Unis renouent avec leur tradition impérialiste. C’est le grand retour de la loi du plus fort. Les frappes...
Le monde change. Rapidement. Aujourd’hui, l’urbanisation n’est plus une simple tendance de fond, mais une révolution structurelle qui redessine...
C’est un paradoxe troublant : le Département d’État américain considère les mariages d’enfants comme une atteinte aux droits humains,...
En Inde, les jeunes filles peinent à aller à l’école compte tenu du manque d’infrastructures et de l’incompréhension liées...
Après 14 ans d’exil en France, la journaliste et réalisatrice syrienne Shaza Maddad retourne en Syrie après la chute...
Tout commence dans les temples du sud de l’Inde, où chaque année, des millions de fidèles se rasent la...
Les indiens Achuar vivent dans le sud-est de l’Équateur, le long du fleuve Rio Pastaza, loin de toute civilisation....
Majorque est une destination appréciée des vacanciers. Face à la multiplication des locations touristiques et à la hausse des prix de l’immobilier, de nombreux Majorquins ne peuvent plus se loger...
Les massacres du 7 octobre ont ébranlé le monde. En Israël, ils ont immédiatement été comparés à la Shoah....
Dans la jungle colombienne, Miraflores est un petit village de seulement 400 habitants. C’est ici que sont produits 13%...
Les « villages du cancer »… Ils seraient près de 450 en Chine dans le sud-est du pays, fortement...
En France, les confrontations entre les adeptes de la vènerie et les anti-chasse à courre se multiplient. Sur le...
Miraflores est une petite ville de quatre cents habitants entourée par la jungle colombienne. Seuls les DC3 peuvent se...
Une vie de quartier au milieu des tombes ! Dans la capitale des Philippines, face à l’extrême misère sociale,...
Sous la pression de la rue depuis fin avril, la Colombie s’engouffre dans une phase d’inquiétantes turbulences. La popularité...
Dans l’incroyable labyrinthe de la nature, là où les eaux du Gange et du Brahmapoutre fusionnent dans une danse...
La majorité était pourtant écrasante : lundi, 62% des étudiants avaient voté, à bulletin secret, pour la reprise des...
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