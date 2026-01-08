Un meurtre a été commis et il faut faire appel à un géomètre ? Bizarre ! Mais c’est pourtant...
En Iran, les baha’is sont persécutés pour leur foi. Ils croient en un prophète postérieur à Mahomet, ce qui...
Dans cette émission, économistes, sinologues et chercheurs analysent la montée en puissance de la Chine sur les plans économique,...
Christophe Hondelatte en immersion dans le camp de réfugiés syriens de Zaatari. Mars 2011, début la guerre civile en...
Le 6 janvier 2021, Guy Reffitt participe à l’assaut du Capitole mené par des partisans de Donald Trump qui...
En Afrique du Sud, l’apartheid ne dit plus son nom. La ségrégation a été abolie il y a plus...
Dérèglement climatique, guerre en Ukraine, crise économique, pandémie du covid 19… Ce contexte anxiogène a affecté considérablement la santé...
En Turquie, les personnes queer subissent répression et discriminations. Depuis 2015, les marches des fiertés sont interdites et les...
Avec la pandémie, une vague de faillites a fait sérieusement tanguer le secteur des croisières. Conséquence : nombreux sont...
Chez les pêcheurs de Gruissan, la pêche est un art et une tradition.
Dans les forêts françaises, la chasse à courre fait l’objet d’un âpre conflit. Alors que les chasseurs veulent préserver...
Découvrez les célèbres crevettes bleues de Nouvelle-Calédonie : élevage, conditionnement, …
Le combat d‘un prêtre philippin récompensé : l’ex-président Duterte est accusé de crimes contre l’humanité. Disponible jusqu’au 03/05/2095
Des drones iraniens aux missiles nord-coréens, l’empire de Poutine tisse ses nouvelles alliances dans l’ombre. Une usine secrète sort...
Le jour se lève sur les vastes plaines, Vittorio Allegra est déjà prêt à œuvrer, il s’approche d’un champ...
Malgré les progrès des droits des femmes ces dernières décennies, c’est un choix fréquemment remis en cause. L’affirmer publiquement,...
Le fermier russe Anton Khoroshev ne se contente pas de s’occuper de son bétail. Il veut partager son expérience...
Dans cette région côtière au sud de Manille, on extrait l’or du fleuve Paracale depuis le 16è siècle. La...
Comment les mouvements islamistes et les extrémistes de droite utilisent-ils les nouvelles technologies pour financer les attentats low cost...
Pour endiguer l’hémorragie estivale vers l’Espagne, De Gaule suggéra à son premier ministre Pompidou de domestiquer le littoral languedocien....
