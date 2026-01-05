En France, il y aurait 30 000 procédures d’expulsion prononcées chaque année par la justice. Pourtant, à peine un tiers serait exécuté. Locataire qui ne paye pas ou squatteur entré par effraction. Deux associés rachètent les maisons, appartements et font partir les occupants indésirables. Cela met parfois du temps, mais ils arrivent souvent à leur fin en respectant la loi.