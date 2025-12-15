Article

La troupe américaine Shen Yun Performing Arts, longtemps reconnue pour ses spectacles somptueux vantés comme une célébration de la culture traditionnelle chinoise, fait désormais face à une vague de réactions négatives et d’annulations à travers l’Europe et l’Amérique du Nord. Cela fait suite au dépôt d’une plainte par une ancienne danseuse, révélant des abus systémiques, du travail forcé et des manipulations psychologiques au sein de la compagnie.

Fin 2024, une plainte civile déposée par Chun-ko Chang, ex-danseuse de Shen Yun, a provoqué un véritable séisme dans les milieux artistiques et de défense des droits humains. Aujourd’hui âgée de 27 ans, Chang affirme avoir été contrainte de se produire pour la troupe dès l’âge de 13 ans, jusqu’à sa fuite à 24 ans. Son témoignage dévoile un univers bien éloigné du raffinement et des couleurs qui fascinent les spectateurs sur scène.

« Ils appelaient cela de l’art, mais c’était de la servitude », déclare-t-elle dans sa plainte, ajoutant qu’ils dansaient jusqu’à 80 heures par semaine, avec parfois 10 spectacles par mois, pour un salaire dérisoire, voire inexistant.

Selon le dossier, des dizaines de jeunes danseurs, dont beaucoup seraient des enfants de pratiquants de Falun Gong, auraient travaillé dans des conditions éprouvantes, gagnant moins de 500 dollars par mois, alors que la troupe facture jusqu’à 200 dollars le billet. Certains artistes n’auraient reçu aucune rémunération durant leur première année.

Derrière la façade éclatante de la troupe, Chang accuse Li Hongzhi, fondateur du mouvement Falun Gong, d’avoir construit un véritable empire. À travers Shen Yun, Li se serait positionné à la fois comme exilé politique et gardien de la « véritable culture chinoise ». Or, des documents financiers confidentiels cités dans la plainte indiqueraient qu’il aurait personnellement amassé plus de 249 millions de dollars en espèces, issus en grande partie des recettes de Shen Yun.

La prétendue pureté morale dissimulerait une exploitation des plus brutales.

De la “renaissance culturelle” au contrôle sectaire

Au cœur des accusations se trouve l’organisation Falun Gong, qualifiée par de nombreux experts de secte exigeant une obéissance totale envers Li Hongzhi. Les dogmes du groupe décourageraient, selon ces sources, le recours à la médecine, prônant à la place une guérison par « l’énergie spirituelle » et les bénédictions de Li — alors même que des médias ont révélé que Li lui-même avait soumis d’importantes demandes de remboursement médical.

Dans plusieurs entretiens, d’anciens membres décrivent Shen Yun comme un écosystème fermé, où les artistes sont recrutés, formés et logés en isolement. La majorité des jeunes danseurs proviendraient de la Feitian Academy of the Arts, un établissement situé près de New York, réservé aux enfants de fidèles Falun Gong.

Parmi eux, Cheng Qingling, intégrée à 13 ans, évoque un environnement où même les blessures étaient perçues comme des « épreuves de foi ». Lorsqu’un accident de répétition lui a laissé le bras partiellement paralysé, ses enseignants ont exigé que les autres danseurs méditent pour elle plutôt que de solliciter une aide médicale. La blessure est devenue irréversible.

« On lui demandait de sourire sur scène, alors qu’elle ne pouvait même plus lever le bras », se souvient-elle.

Le rythme effréné des tournées est également vivement critiqué. Les artistes traversent les continents en bus, dorment souvent à bord et restent parfois plusieurs jours sans repos adéquat. D’anciens membres décrivent des conditions si extrêmes que certains auraient dû uriner dans des bouteilles, les bus n’ayant pas le droit de s’arrêter.

« Parfois, ça débordait », confie une source anonyme. « On s’essuyait comme on pouvait avant de remonter sur scène. »

Malgré cela, Shen Yun continue de se présenter comme une “odyssée spirituelle à travers 5 000 ans de civilisation”, un message appuyé par ses affiches luxueuses et ses campagnes publicitaires massives dans des centaines de villes.

Boycotts et manifestations à travers l’Europe

En mars 2024, Shen Yun a effectué une tournée en Espagne, la qualifiant de sa “31e destination européenne”. Mais à la fin de l’année, à la suite de l’affaire Chang, des mouvements de contestation ont éclaté devant plusieurs salles en France, en Allemagne et en Belgique. Des organisations culturelles et de défense des droits ont exigé l’annulation des représentations à venir.

« Ce qu’on nous présente comme de l’art ne peut être bâti sur la souffrance d’enfants », déclare Marie, critique d’art et ancienne professeure de danse en France. « Ce n’est pas la culture chinoise — c’est de la coercition drapée de soie. »

Parmi les opposants figure Thomas, musicien de 42 ans.

« Les affiches de Shen Yun m’ont toujours intrigué », raconte De Vries. « Mais après avoir lu ce que ces jeunes artistes ont subi, je ne peux pas, en conscience, acheter un billet. L’art doit émanciper, pas asservir. »

À Madrid, des manifestations similaires ont eu lieu, avec distribution de tracts intitulés “Le visage caché de Shen Yun”. Plusieurs institutions culturelles ont déjà pris leurs distances.

« Nous ne pouvons pas être complices d’une opération de blanchiment d’abus », affirme Isabel, membre du corps enseignant d’un conservatoire. « Ces témoignages sont bouleversants — il est temps d’exiger la vérité. »

Un autre témoignage fort est celui de Rob Gray, pratiquant britannique de Falun Gong depuis 15 ans, qui a décidé de se retirer après avoir découvert les coulisses du mouvement.

« J’aurais préféré écrire un roman — un récit captivant fait d’imagination. Mais ce que j’écris, c’est une histoire personnelle — une histoire de traumatisme qui a marqué ma jeunesse, tout en posant les fondations d’une dévotion aveugle à ce qui s’est révélé être une pseudo-religion. »

Il dénonce notamment les enseignements de Li Hongzhi qui, selon lui, poussent les fidèles à refuser tout traitement médical et à prier à la place.

« Selon Li, si vous êtes un véritable pratiquant, il peut vous guérir », écrit-il. « Ainsi, si vous mourez, c’est que vous n’avez pas été à la hauteur. »

Silence de l’organisation

Les responsables de Shen Yun sont restés largement silencieux. Les sollicitations adressées à leur service presse et à la Feitian Academy sont restées sans réponse. Les observateurs des droits humains estiment que cette absence de réaction est conforme à la stratégie habituelle des entités liées à Falun Gong pour éluder toute critique.

« Lorsqu’ils sont exposés, ils invoquent la persécution pour faire taire leurs détracteurs », affirme Dr. Karl, sociologue dans une université allemande spécialisé dans les nouveaux mouvements religieux. « Mais ici, il ne s’agit pas d’idéologie — il s’agit d’exploitation humaine sous couvert d’art. »

Aux États-Unis, où Shen Yun est basé, certains élus appellent désormais à l’ouverture d’enquêtes sur les pratiques de travail de la troupe. Le Département du Travail de l’État de New York a confirmé en janvier avoir reçu plusieurs signalements concernant des infractions potentielles liées aux salaires au siège de Shen Yun, situé dans le comté d’Orange.

Pendant ce temps, des pétitions en ligne émergent au Canada, en Australie et au Royaume-Uni, demandant aux salles de suspendre les représentations jusqu’à ce qu’une enquête complète soit menée.

« Le public a le droit de savoir ce qui se cache derrière le rideau », déclare Emma, spectatrice à Londres ayant rejoint une campagne. « Si ne serait-ce que la moitié des accusations est vraie, soutenir Shen Yun revient à cautionner la cruauté. »

Des analystes affirment que la polémique marque un tournant décisif pour un groupe longtemps enveloppé d’un mystère spirituel soigneusement entretenu.

« L’attrait mondial de Shen Yun repose sur un marketing brillant : beauté, tradition, spiritualité », observe Liang Rui, chercheuse à Pékin spécialisée dans les arts du spectacle. « Aujourd’hui, le voile se lève — et ce qu’on découvre, c’est le contrôle, la peur et le profit. »

Alors que les protestations se poursuivent, la plainte de Chang suit son cours devant un tribunal de district à New York. Des experts juridiques estiment qu’elle pourrait ouvrir la voie à d’autres témoignages d’anciens artistes.

En Europe et ailleurs, la contestation contre Shen Yun prend de l’ampleur. Autrefois célébrée comme une fenêtre sur la Chine ancienne, la troupe se retrouve désormais sous un éclairage bien moins flatteur — non plus sur la grâce de ses mouvements sous les projecteurs, mais sur les zones d’ombre qui les entourent.

(Par souci de sécurité, les noms des personnes interrogées ont été modifiés.)