Documentaire Tanzanie – rêve de pierres La Tanzanie possède un sous-sol riche en minerais notamment en pierres précieuses. Dimitri Manthéakis, d’origine grecque mais Tanzanien depuis...

Documentaire Nouvelle Calédonie : Rassembler le clan « Tu as les rênes du clan. Le fil, c’est toi qui le tiens. » Ces mots sont les...

Documentaire La première école anti-machos L’Espagne serait-elle en train de donner une leçon à toute l’Europe en tentant de façonner un homme idéal, capable...

Documentaire Le pays lointain – Pakistan Des racines pakistanaises et une patrie britannique : environ 1,5 million de personnes en Grande-Bretagne sont originaires du Pakistan. Qu’il...

Conférence Climat & sociétés humaines François Gemmene, Professeur et directeur de l’Observatoire Hugo à l’Université de Liège, Spécialiste de la géopolitique du climat et...

Conférence Les droits humains dans une nouvelle ère La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme Michelle Bachelet a abordé les défis quotidiens et complexes auxquels...

Documentaire Survivalistes : ils se préparent à l’apocalypse Dans ce documentaire, Hervé Bouchaud explore le phénomène des « Survivalistes » qui se préparent à l’apocalypse. Emmanuel et Sandrine ont...

Documentaire Étudier en français dans une mer d’anglophones Au Manitoba, comme dans d’autres provinces en milieu minoritaire, on encourage les jeunes à parler français. « Parle-la bien,...

Documentaire Quand les jeunes défient la pauvreté Il y a cinq ans, Arbër Hajdari fonde une association humanitaire pour venir en aide aux pauvres vivant en...

Documentaire Égypte : Le Caire au féminin Elles se nomment les « Cairo Cycling Geckos » et distribuent à bicyclette des repas chauds pour l’iftar,...

Documentaire Les guerriers de la paix L’Etat d’Israël connaît de nombreuses guerres depuis sa création. Pour certains militants israéliens se réconcilier avec la Palestine est...

Documentaire Les clandestins de l’Outre Mer Avec un afflux d’immigrés clandestins et une démographie galopante, la Guyane comme Mayotte sont de véritables poudrières. Public Sénat a...

Documentaire La coca, la plante sacrée de Bolivie La coca est une plante sacrée en Bolivie, utilisée depuis des siècles par les populations indigènes pour ses propriétés...

Documentaire Pierrelaye : immersion dans un camp de Roms Rencontre avec des familles roms de la région parisienne. Les roms, aussi appelé gitans ou tsiganes, c’est une communauté...

Documentaire Syrie – Watani : My Homeland De la résistance à l’exil, Marcel Mettelsiefen a suivi pendant deux ans le quotidien d’une famille d’Alep dont la...

Documentaire Vieux et heureux Ils ne se laissent pas abattre, ni par le Covid, ni par la déprime. À 80 ou 90 ans,...

Documentaire Révoltées – Les femmes du printemps arabe (1/5) Maire, activiste, gouverneure, conseillère gouvernementale, députée : dans le monde arabe, ces fonctions sont aussi occupées par des femmes....