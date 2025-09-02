La Tanzanie possède un sous-sol riche en minerais notamment en pierres précieuses. Dimitri Manthéakis, d’origine grecque mais Tanzanien depuis...
« Tu as les rênes du clan. Le fil, c’est toi qui le tiens. » Ces mots sont les...
L’Espagne serait-elle en train de donner une leçon à toute l’Europe en tentant de façonner un homme idéal, capable...
Des racines pakistanaises et une patrie britannique : environ 1,5 million de personnes en Grande-Bretagne sont originaires du Pakistan. Qu’il...
François Gemmene, Professeur et directeur de l’Observatoire Hugo à l’Université de Liège, Spécialiste de la géopolitique du climat et...
La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme Michelle Bachelet a abordé les défis quotidiens et complexes auxquels...
Dans ce documentaire, Hervé Bouchaud explore le phénomène des « Survivalistes » qui se préparent à l’apocalypse. Emmanuel et Sandrine ont...
Au Manitoba, comme dans d’autres provinces en milieu minoritaire, on encourage les jeunes à parler français. « Parle-la bien,...
Il y a cinq ans, Arbër Hajdari fonde une association humanitaire pour venir en aide aux pauvres vivant en...
Elles se nomment les « Cairo Cycling Geckos » et distribuent à bicyclette des repas chauds pour l’iftar,...
L’Etat d’Israël connaît de nombreuses guerres depuis sa création. Pour certains militants israéliens se réconcilier avec la Palestine est...
Avec un afflux d’immigrés clandestins et une démographie galopante, la Guyane comme Mayotte sont de véritables poudrières. Public Sénat a...
La coca est une plante sacrée en Bolivie, utilisée depuis des siècles par les populations indigènes pour ses propriétés...
Rencontre avec des familles roms de la région parisienne. Les roms, aussi appelé gitans ou tsiganes, c’est une communauté...
En Mars 2019, une coalition militaire arabo-kurde, soutenue par des pays étrangers, s’empare de la ville de Baghouz, le...
De la résistance à l’exil, Marcel Mettelsiefen a suivi pendant deux ans le quotidien d’une famille d’Alep dont la...
Ils ne se laissent pas abattre, ni par le Covid, ni par la déprime. À 80 ou 90 ans,...
L’Etat du Chihuahua, au Mexique, abrite les Tarahumaras, fervents défenseurs des principes édictés par la nature, qu’ils désignent en...
Maire, activiste, gouverneure, conseillère gouvernementale, députée : dans le monde arabe, ces fonctions sont aussi occupées par des femmes....
En 1953, 30% des coréens étaient illettrés. Aujourd’hui, 3 sur 4 suivent une formation supérieure. Mais avant d’en arriver...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site