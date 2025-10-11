Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Bébés secoués, la violence inavouable Chaque année en France, environ 500 bébés sont secoués par l’adulte qui en a la charge. 10 à 20...

Documentaire Ils ont tout quitté après la pandémie pour prendre la route Plus de 400.000 Américains se sont offerts des mégacaravanes, dans lesquelles ils sillonnent le pays à l’année, toutes amarres...

Documentaire Navalny, l’homme qui défie le tsar Ce documentaire raconte l’histoire d’une confrontation sur l’échiquier d’un combat qui, dans chacun de ses mouvements, dessine le portrait...

Documentaire Esclavage : faut-il payer notre dette ? Après la mort de George Floyd, et alors que les manifestations « Black Lives Matter » trouvent un écho dans le...

Documentaire Les esclaves du café qui fournissent l’Europe En Europe, le business de l’éthique a le vent en poupe : L’année dernière, il a généré plus de...

Documentaire Thaïlande : ils défient des cobras pour se nourrir On le surnomme « le village des cobras ». A Khok San Nga, en Thaïlande, certains habitants gagnent leur...

Documentaire Retour à la terre : changer l’agriculture pour changer le monde A l’heure où le monde bascule, de jeunes agricultrices anticipent les grands changements de notre société. Réalisateur : Alexandra...

Documentaire Tibet : dictature tour Direction le Tibet, envahi il y a 66 ans par la Chine. Depuis les émeutes de 2008, cette région...

Documentaire Le cercle polaire en hélico La Sibérie, contrée d’immensité et de solitude : Neuf mois durant, l’hiver y impose sa loi, interrompu par un été...

Documentaire Venezuela : casse à Caracas Au Venezuela, clairement, la police ferme les yeux. Il y a 10 ans, ce pays d’Amérique du Sud était...

Documentaire Trafic humain, le clan des Nigérians En Europe, la mafia nigériane contraint de jeunes filles à se prostituer dès leur arrivée sur le continent. Entre...

Documentaire Ukraine : Odessa, une ville en sursis La « perle de la Mer Noire » a été sérieusement menacée par l’armée russe, mais son centre-ville a été épargné...

Documentaire Morombe, Madagascar, la ville du bout du monde Depuis son élection à la mairie de Morombe, Solohery se bat chaque jour pour essayer de développer sa ville....

Documentaire Feux volontaires au Brésil sous le contrôle de la population indigène Provoquer l’incendie tant qu’il peut être maîtrisé. C’est la technique mise en œuvre par la population indigène de l’île...

Documentaire Le peuple le plus écolo du monde Les Bishnoïs vivent en harmonie avec la nature.

Documentaire BOKO HARAM, terreur en Afrique Sur la frontière du Cameroun et du Nigeria, ce village vit constamment sous la menace de Boko Haram, l’organisation...

Documentaire Le dragon à milles têtes – Services de renseignements économiques chinois En 2006, 70% des brevets utilisés en Chine provenaient de l’étranger. L’objectif est d’inverser la tendance. Pour y parvenir,...

Documentaire De l’Ivoire au Faso Issu d’un projet PESI, ce documentaire propose de jeter un regard sur la scolarisation d’enfants rapatriés de Côte d’Ivoire...