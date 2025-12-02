Documentaire

Enquête sur la personnalité et le parcours trouble du milliardaire de la tech Pavel Dourov, fondateur de Telegram, messagerie cryptée décriée pour son manque de régulation.

Le 24 août 2024, Pavel Dourov est arrêté en France alors que son jet privé se pose à l’aéroport du Bourget. Le jeune milliardaire russe, naturalisé français en 2021 grâce à une procédure d’exception, est accusé de laisser circuler des contenus criminels, notamment pédopornographiques, sur sa messagerie cryptée Telegram, et d’avoir refusé de donner suite aux demandes de la justice dans plusieurs centaines d’enquêtes. Ses défenseurs dénoncent quant à eux une attaque des États contre la liberté d’expression et la protection de la vie privée sur les plates-formes… Qui est réellement l’excentrique Pavel Dourov ? Un libertaire rebelle ou un homme d’affaires aux pratiques douteuses ? Et quel pouvoir exerce véritablement Telegram ?

Insaisissable

Entre Paris, Saint-Pétersbourg, Dubaï et Berlin, Igor Sadreev et Aleksander Urzhanov (Alexeï Navalny – L’ennemi de Poutine) mènent l’enquête et retracent le parcours peu banal de cet entrepreneur de la tech féru d’expérimentations sociales, que d’aucuns qualifient de « broligarque » – à mi-chemin entre les tech bros de la Silicon Valley et les oligarques russes traditionnels. Après avoir bâti sa fortune en créant en 2006 avec son frère Nikolai, mathématicien de génie, le « Facebook russe » VKontakte, bientôt repris en main par le Kremlin, il a conquis le monde avec Telegram, application combinant les fonctionnalités d’une messagerie instantanée, d’un réseau social et d’une plate-forme de médias. Basée aux Émirats, elle est aujourd’hui utilisée par près d’un milliard de personnes sur la planète – des citoyens lambda, mais aussi des réseaux criminels, propagandistes islamistes ou influenceurs complotistes qui profitent de son absence de régulation délibérée. L’entreprise à la structure opaque semble en effet conçue en tout point pour être insaisissable… Si Dourov a récemment cédé à certaines injonctions judiciaires, en acceptant de coopérer avec les autorités en cas de suspicion d’activités criminelles sur son application, son exemple pose une question fondamentale à l’ère des réseaux sociaux mondialisés : celle du devoir qu’ont leurs dirigeants de rendre des comptes.

Documentaire d’Igor Sadreev et Aleksandr Urzhanov (Allemagne, 2025, 1h30mn) disponible jusqu’au 25/11/2026