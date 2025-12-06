Chez Mozli’s, la jeunesse du Cap partage des moments de convivialité.
Palmasola est une «ville-prison» située dans le département de Santa Cruz, l’Amazonie bolivienne. Le pénitencier compte plus de 5000...
Christiane Taubira s’attaque aux inégalités et aux violences qui règnent sur notre planète, aux idées dangereuses des extrêmes. Elle...
Ils quittent les égouts pour remonter dans les rues, les parcs et jardins, et même autour des lieux les...
C’est son premier hiver dans la rue
Inimitable et so british : le son des clochers est, pour beaucoup, la bande-son de l’Angleterre. Outre-Manche, rien n’est...
Dans une tente sous la neige chaque nuit de gagnée est une victoire
Après plus de trente-cinq ans d’exil, la pionnière trans Efrat Tilma revient en Israël au milieu des années 2000. Face...
Conférence organisée le 05/02/2019 à Sciences Po (Campus de Reims) par l’association étudiante Sciences Po Environnement.
La Corée du Sud, pays à l’économie florissante mais aussi classé premier pour ce qui est de «l’insatisfaction à...
Les perles roses des Caraïbes, plus confidentielles mais aussi plus recherchées que les perles blanches ou les grises, sont...
La Princesse Caroline de Hanovre, présidente de AMADE (Association mondiale des amis de l’enfance), se déplace aux alentours des...
Nicolas a choisi de vivre sa vie. Et il a choisi l’aventure. Nicolas Dubreuil a découvert le Grand Nord il...
Depuis la reconquête du pouvoir par les talibans à Kaboul en août 2021, la situation humanitaire s’est considérablement détériorée. L’Afghanistan...
Aux États-Unis, un adulte sur six souffre de toxicomanie ou d’alcoolisme, des addictions qui conduisent souvent les malades à...
Un mois après l’élection présidentielle du 9 août, dont le president sortant Loukashenko, – au pouvoir depuis 26 ans...
À Séoul, un chaman et ancien chanteur pratique des rites ancestraux pour aider des célébrités et des hommes d’affaires...
Vous connaissez le coup de l’arroseur arrosé et bien là c’est un peu plus grave puisque c’est l’histoire du...
Le kush, une nouvelle drogue illégale bon marché, emmène les jeunes de Sierra Leone dans un endroit sombre. Des...
Alors que depuis des siècles les familles asiatiques pratiquent les retraites dans des temples, les Occidentaux s’ouvrent de plus...
Ils vivent dans une « capsule » de 3m2, dans leur van ou leur voiture. En Californie, dans l’État le plus...
