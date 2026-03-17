Mayotte, un bout de France à 8000 km de la métropole, une île sous tension où la population est confrontée à un afflux massif d’immigrants clandestins venus des Comores voisines. Des femmes viennent y accoucher dans l’espoir que leur enfant devienne français, des enfants clandestins sont livrés à eux-mêmes dans des bidonvilles après que leurs parents aient été expulsés, et une délinquance qui explose… Mayotte est une île à la dérive.