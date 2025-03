Documentaire

2004: Dix ans de guerre effroyable ont détruit l’Algérie au plus profond. Rien ni personne n’a été épargné sauf les champs de pétrole et de gaz, représentant 98% des recettes des exportations. Résultat les réserves de change de l’Algérie atteignent 18 milliards de dollars en 2002. Et dans le même temps, la société algérienne est misérable: le travail fait défaut, les logements manquent, et l’eau aussi… Comment expliquer ce paradoxe qui fait qu’un pays potentiellement si riche a une population qui vit si pauvrement?

Le film confronte la parole de responsables économiques et politiques, au pouvoir ou dans l’opposition, et la parole des gens du peuple, qui n’hésitent pas à dire ce qu’ils ont sur le cœur, avec une hargne et un sens de la dérision formidables.

Réalisation : Thierry LECLÈRE