Rappelez-vous,  l’été dernier, quand vous avez enlevé vos chaussures pour marcher sur le sable pour la première fois… Pour revivre toute l’année ce genre de petits plaisirs, certains ont carrément décidé de ne plus porter de chaussures, même en ville, été comme hiver, bravant la saleté et les dangers du trottoir ! On les appelle les « barefooters », contraction des mots anglais « bare », nu et « foot », le pied. Certains sportifs ont même décidé de se passer de baskets pour la course à pied. Cette façon de courir est, selon eux, meilleure pour la santé. Les explications, pas à pas…

Un documentaire de Dorian Chotard (et Simon Paugoy)