En France on connaît bien les blagues belges… on connaît aussi Tintin et quelques bières réputées, mais que connaît-on...
Ce sont les nouvelles stars des défilés de mode : les beautés africaines. Une aubaine pour Beth Elohor, ancienne...
A Madagascar, le “bois de rose” est au coeur de toutes les convoitises. Pour les bucherons clandestins les derniers...
Depuis des millénaires, les tunnels nous permettent de raccourcir les distances et de traverser des obstacles réputés infranchissables. Aujourd’hui,...
Ils ont un profil de Monsieur et Madame « tout le monde » et pourtant, ils étaient les premiers à alimenter...
Entre risque de guerre nucléaire avec l’Inde, montée en puissance des islamistes et de l’armée, et précarité de la...
Depuis l’assassinat de Renée Good et Alex Pretti, deux militants pacifiques abattus en pleine rue par la police de...
Des villes en banqueroute, des services publics qui ferment, des citoyens qui refusent de payer plus d’impôts et qui...
Sur la côte est de l’Inde, dans l’un des plus grands ports de commerce du pays, la population est...
Retour sur l’histoire de l’implantation des cochons sur les îles de Polynésie, et notamment aux Marquises, et zoom sur...
Le bistrot est souvent le dernier lieu de vie dans les villages qui ont vu disparaitre leurs commerces un...
La communauté gay est implantée ici depuis des décennies.
Des familles palestiniennes du village de Yatta, en Cisjordanie, doivent écumer les ordures provenant des villages israéliens voisins pour...
En 2020 le Sahel est confronté à son destin. Les nomades touaregs et les peuls sont dans l’attente d’amélioration...
Depuis quelques années, on voit fleurir un peu partout sur les réseaux sociaux des épouses 2.0, qui prônent fièrement...
Predag, un jeune Serbe de 9 ans, fréquente l’école du village de Temska. Plus pour longtemps toutefois, car l’établissement...
Claire Doutriaux nous propose une rencontre avec une personnalité du monde franco-allemand : la journaliste et autrice Géraldine Schwarz.
C’est l’heure du coup de feu dans les restaurants qui ont rouvert mais les cuisiniers manquent à l’appel. Les...
Cette région pourrait être un paradis, mais elle est devenue un enfer. Au delta du Niger, une zone exploitée...
Aux Etats-Unis, les récents incidents de Charlottesville et les coups de mentons des suprémacistes blancs ont réveillé de mauvais...
