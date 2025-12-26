Plus respectable que le « made in China », moins cher que le « fabriqué en France », la Bulgarie est devenue l’atelier de confection de l’Europe. Des dizaines de marques de prêt-à-porter y délocalisent leur production. Rémunération à la tâche, cadences infernales… d’immenses usines se sont lancées dans une course effrénée à la compétitivité.