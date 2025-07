Documentaire

Qu’est ce qui pousse des jeunes à quitter leurs familles, leurs amis et leurs vies pour combattre en Syrie, en première ligne d’une guerre qui n’est pas la leur ? Cette question, beaucoup se la posent en Tunisie, pays qui fournit le plus gros contingent de djihadistes.

2 000 tunisiens seraient déjà morts au combat, 3 000 autres sont aujourd’hui sur le front. Pourquoi sont-ils partis ?

Quête d’identité, idéalisme, lavage de cerveau ? Et comment ?

Papillon a rencontré quelques uns de ces apprentis guerriers et leurs familles.

Un reportage de Christophe Huby