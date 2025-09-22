A l’autre bout du monde, la Papouasie Nouvelle Guinée. Des terres de forêts vierges à perte de vue et le territoire des fameux Papous, parmi les derniers peuples premiers de la planète. Aujourd’hui ces tribus voient leurs traditions millénaires disparaître rapidement car derrière cette image d’Epinal, la Papouasie c’est aussi une déforestation à vitesse grand V qui pousse de nombreux jeunes à quitter leurs terres pour venir grossir les bidonvilles de Port Moresby.
Réalisateur : ALEXANDRE SPALAIKOVITCH ET GUILLAUME LHOTELLIER