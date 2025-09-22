Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les bidonvilles de Cayenne La France nous a offert une déchetterie comme maison

Documentaire Expropriation : l’engrenage infernal En France, des milliers de personnes sont expropriées. Au nom de l’intérêt général, elles se retrouvent entraînées, souvent malgré...

Documentaire Talibans : qui sont leurs alliés ? Certaines nations donnent des gages aux nouveaux maitres de l’Afghanistan. Les voisins chinois et russes ont déjà annoncé vouloir...

Documentaire Mobilisation générale pour nos paysans ! Tout le monde compte sur eux pour nourrir la France confinée et pourtant, les difficultés s’accumulent pour les agriculteurs....

Podcast Les droits de l’enfant sont-ils en recul ? Adoptée en 1989, la convention internationale des droits de l’enfant fête ses 35 ans, mais des millions d’enfants à...

Documentaire Héritage, la fête au village ! Des communes héritent d’un habitant ou même parfois d’un parfait inconnu : de quelques milliers d’euros à plusieurs millions....

Documentaire Inde : le viol, les castes, l’injustice La statistique est effroyable et dit à elle seule le mal qui ronge le pays le plus peuplé du...

Documentaire La vie difficile dans le bois de Vincennes Le bois de Vincennes, un lieu de survie pour Kader

Documentaire Arctique: vivre au bout du monde L’Arctique étant de plus en plus au centre des convoitises internationales, la Russie reprend le développement de la terre...

Documentaire Tu seras un homme, ma fille Le «batcha poch» : c’est le nom qu’on donne à la pratique, pour les petites Afghanes, de s’habiller en...

Documentaire Vladivostok : le nouveau Far West de la Russie C’est le nouvel Eldorado de la Russie. À 10 000 km de Moscou, deux heures de voiture de la...

Documentaire Ethiopie : Tigré, au pays de la faim Mekele, sa capitale, que jalousait le reste de l’Ethiopie pour sa modernité, roule désormais en calèche et le plein...

Documentaire Les convertis Découvrez l’histoire d’une jeune bretonne convertie à l’Islam, partie faire la guerre en Syrie…

Documentaire Kenya : en finir avec l’excision Interdite depuis 2011, la pratique brutale persiste pourtant dans les régions rurales, malgré l’intervention de diverses ONG qui tentent...

Documentaire Guatemala : chauffeurs d’épaves Accidents, rackets, enlèvements. Comme Julio, ils sont des centaines de chauffeurs à risquer leur vie pour tirer profit de...

Documentaire De l’utopie à la réalité | La Californie ! Dans nombre de domaines, la Californie a toujours une longueur d’avance. Alors que l’effondrement de l’Union soviétique marque la...

Documentaire Le Bélarus, un pays sous influence russe La journaliste et réalisatrice biélorusse Kseniya Halubovich vit en exil en Pologne depuis près de deux ans. Comme de...

Documentaire Sibérie, un homme libre dans la Taïga Au coeur de la taïga arctique, la rude vie d’un éleveur évène épris de liberté, à la fois solitaire...