En Turquie, des centaines de milliers d’enfants réfugiés syriens ne sont pas scolarisés et doivent travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. Comment donner un avenir à ces enfants ? Comment dépasser les traumatismes ? Reportage en Turquie, suivi d’un débat avec Sofyen Khalfaoui, directeur de la Protection à Save the Children Suisse, et Nathalie Diaz, psychothérapeute à Appartenances Genève.