Un documentaire audacieux et incontournable qui confronte les réalités d’une urgence mondiale

Mumbai, le 20 juin : Porte de l’Europe – La crise migratoire est désormais disponible en streaming dans le monde entier, exclusivement sur DocuBay. Sorti à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés (20 juin), ce documentaire original percutant vous transporte directement sur la ligne de front de la crise migratoire qui secoue l’Europe.

Tourné sur l’île italienne de Lampedusa, un point d’arrivée majeur pour les migrants en provenance d’Afrique et d’Asie, le film offre un regard brut et sans filtre sur les périlleux trajets entrepris par ceux qui recherchent la sécurité. À travers des images saisissantes et des témoignages personnels intimes, il met en lumière la lutte humaine, la résilience de ceux qui fuient, et les défis auxquels sont confrontées les communautés qui les accueillent.

Ce film est bien plus qu’un simple documentaire — c’est une expérience puissante et révélatrice, qui pousse les spectateurs à aller au-delà des gros titres pour entrer au cœur d’une crise humanitaire mondiale.

À regarder dès maintenant, uniquement sur DocuBay.

« Plus de 110 millions de personnes sont actuellement déplacées dans le monde — un rappel saisissant de la crise migratoire mondiale. Porte de l’Europe donne vie à cette réalité en nous montrant les personnes derrière les chiffres. Chez IN10 Media Network, nous croyons au pouvoir des récits qui éveillent l’empathie et incitent au changement. Ce film n’est pas seulement pertinent ; il est nécessaire », a déclaré Aditya Pittie, directeur général de IN10 Media Network.

« Derrière chaque donnée, il y a une famille déchirée, un enfant ayant traversé un océan, un parent ayant pris la décision impossible de quitter son foyer. Avec Porte de l’Europe, j’ai voulu humaniser la crise, laisser la caméra témoigner à la fois du désespoir et de la résilience. Ce ne sont pas des statistiques ; ce sont des vies, suspendues entre la survie et l’espoir », explique Max Serio, réalisateur du film.

« Quand on parle de “millions de déplacés”, on oublie souvent le battement de cœur derrière les gros titres. Porte de l’Europe vient combler ce vide. Chez DocuBay, nous nous engageons à raconter des histoires qui brisent les cloisons, et ce film en est l’exemple parfait. Il transforme une crise abstraite en une expérience humaine intime, qui résonne au-delà des frontières », a déclaré Samar Khan, directrice des contenus chez DocuBay.

Désormais en streaming exclusif sur DocuBay, ce long-métrage offre un portrait saisissant et sans concession de la crise migratoire, grâce à des visuels puissants, des récits profondément personnels, et une urgence palpable qui rend compte de l’ampleur et du poids émotionnel de cette urgence mondiale. Regardez-le dès aujourd’hui !

À propos de DocuBay

Basée à Mumbai, DocuBay est une plateforme mondiale de vidéo à la demande qui propose une collection soigneusement sélectionnée de documentaires internationaux de qualité. En mettant l’accent sur la narration factuelle, DocuBay présente une grande variété de contenus réels provenant du monde entier. Disponible dans plus de 170 pays, le service est accessible via l’Apple App Store, Google Play, Fire TV, Roku, Apple TV et les téléviseurs intelligents Samsung, avec d’autres plateformes à venir. Pour en savoir plus : www.DocuBay.com.

À propos de IN10 Media Network

IN10 Media Network est un groupe dynamique de médias et de divertissement qui regroupe une gamme variée de marques axées sur le contenu. Fondé sur la créativité et la passion du récit, son portefeuille comprend la télévision, le numérique, la production et bien plus encore — dont EPIC, ShowBox, Filamchi Bhojpuri, Gubbare, Ishara, Nazara, EPIC ON, DocuBay, MovieVerse Studios, Juggernaut Productions et Let’s Get LOUDER. Dirigé par son fondateur et entrepreneur Aditya Pittie, IN10 Media s’engage à développer des projets innovants et du contenu premium dans divers formats. En savoir plus sur www.in10media.com.

À propos de Picasso Film

Fondée en 2008 et basée à Prague, Picasso Film est une société de production indépendante reconnue à l’échelle mondiale pour la qualité de ses documentaires. Le studio est spécialisé dans les séries factuelles couvrant des genres variés tels que l’histoire, l’actualité, le true crime, la science et la nature. Avec plus de 50 titres acclamés à son actif, les productions de Picasso Film sont régulièrement diffusées sur des plateformes de premier plan comme