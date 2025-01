Conférence

L’enseignement du français aux migrants pose de nouveaux défis didactiques avec l’arrivée importante de demandeurs d’asile venant de pays comme le Soudan, l’Erythrée, l’Afghanistan, la Syrie… Certains de ces migrants ont en effet la particularité d’avoir été peu ou jamais scolarisés et d’être non communicants à l’oral en français. Se posent alors les questions suivantes : quelles évaluations initiales mettre en place pour pouvoir faire un diagnostic adapté ? Quels objectifs fixer ? Quels programmes pédagogiques construire ? Quelles approches didactiques sont à mobiliser ? Enfin, quels éléments autres que le niveau de langue faut-il prendre en compte pour garantir une formation efficace ?

En mêlant expérimentation de terrain et appui sur la recherche en didactique, la conférence a pour objectif d’apporter des éléments de réflexion pour la mise en oeuvre du diagnostic initial et de la formation en français des apprenants non communicants à l’oral et non scolarisés antérieurement donc non lecteurs-scripteurs dans leur langue maternelle.