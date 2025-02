Documentaire

Sur l’archipel danois des Féroé, la tradition du « grindadráp », une sanglante chasse à la baleine, se perpétue. Une tradition qui entre en collision avec la défense des océans, défendue par l’ONG Sea Shepherd. Confrontant les arguments des militants écologistes et ceux des chasseurs de baleines le documentaire nous emmène au coeur d’une réalité complexe, entre défense d’une culture très ancrée et urgence de protéger le vivant.

La tradition du « grindadráp » consiste à rabattre vers le rivage les petites baleines-pilotes puis à les tuer au couteau. Les cadavres de centaines de cétacés s’amassent sur la rive, dans une fête sanglante à laquelle participe l’ensemble de la population. Le grind, qui n’obéit plus depuis longtemps à une nécessité économique et n’est plus nécessaire à la survie de Féringiens, entre en collision directe avec la défense des océans et de leur faune, pour laquelle milite très concrètement Sea Shepherd. Mené par Lamya Essemlali, cofondatrice de l’ONG et présidente de la branche française, un équipage, tenu en respect par la police, est venu sur place tenter d’empêcher la chasse.

Les deux camps se font face. Confrontant les arguments des militants écologistes et ceux des chasseurs de baleines, qui dénoncent notamment l’hypocrisie de ceux qui mangent de la viande sans chercher à voir ce qui se passe derrière les murs des abattoirs, le réalisateur éclaire une réalité complexe, où se mêlent la défense d’une culture très ancrée dans la société féringienne, et l’urgence de protéger le vivant.

A cela s’ajoute une interrogation plus récente, d’ordre médical : la chair des baleines-pilotes contient un taux de mercure supérieur à celui autorisé par les autorités et sa consommation est désormais fortement déconseillée. L’occasion de départager les deux camps et de mettre fin à un héritage sanguinaire ?

