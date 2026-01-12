Documentaire

Un réseau de groupes anti-migrants a émergé à travers l’Afrique du Sud. Ces groupes accusent les immigrés clandestins d’être responsables de l’état de l’économie du pays, du manque de logements et de l’explosion de la toxicomanie.

Mais leurs détracteurs les accusent d’être des justiciers violents qui s’en prennent aux personnes les plus vulnérables du pays.

BBC Africa Eye a un accès rare à l’opération Dudula, le groupe anti-migrants le plus connu d’Afrique du Sud, alors qu’il descend dans la rue et se bat pour le pouvoir politique.