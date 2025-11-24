Au Parlement de Hong Kong, des manifestants face à la police pour défendre la démocratie
Réalisation : Vincent PRADO
Étudiants, caissières, autoentrepreneurs… pour la première fois, ils ont dû pousser les portes des Restos du Cœur. A cause...
Adorables bébés, chats ou chiots : les contenus mignons envahissent les réseaux sociaux. Cette esthétique du « cute » n’est pourtant...
Cette île allemande est sans doute l’un des endroits les plus dangereux du monde… Des centaines de virus (mortels)...
Plongée au cœur de Chicago, capitale mondiale des gangs et des ghettos. Chaque nuit, notre équipe suit la police,...
Les wagons de l’Orient-Express sont rénovés par l’association Chemin De Fer De La Vendée. « C’est un voyage dans l’espace...
Les mamies gâteau, c’est bien fini ! A la télévision, dans les fictions, les publicités, les magazines : les seniors s’affichent !...
Direction Lesbos, un paradis touristique en mer Egée qui s’est transformé en quelques mois en immense camp de réfugiés....
Quillagua se trouve dans le désert d’Atacama.
Le jour se lève sur les vastes plaines, Vittorio Allegra est déjà prêt à œuvrer, il s’approche d’un champ...
A Ouagadougou, le grouillement d’une fourmilière humaine offre un spectacle unique au monde. Au fond d’une carrière, 2 000...
Voici un excellent documentaire sur Haiti. Un an après le séisme en Haïti, la perle des Antilles parviendra-t-elle à...
Environ 500 groupuscules secrets seraient présents en France. La loi française est floue vis-à-vis de ces communautés aux inquiétantes...
Nous voilà en Chine, leader mondial du commerce de cheveux naturels. Perruques, postiches et surtout extensions : depuis une...
Le jour, elles travaillent comme des hommes ; le soir, elles peuvent exprimer librement leur identité de genre, sans craindre...
Histoire d´un voyage et de la reconquête d´une identité, « Chocolat, le goût de l´indépendance » est un road-movie...
Elle vit sa première nuit de maraude avec les Restos du coeur Réalisation : Emmanuelle Rota
Bordé par des avenues cossues où de luxueux hôtels particuliers qui se négocient aux alentours de 5 millions d’euros,...
Dans le cadre du parcours Engagement des étudiants de première année d’HEC Paris et comme introduction au cours « Enjeux...
L’Azerbaïdjan, hôte de la Cop29 et fournisseur de gaz de première importance pour l’Europe, semble être un partenaire idéal,...
Ils sont Salvadoriens, Honduriens, Mexicains. Chaque année des centaines de milliers d’entre eux tentent de franchir la frontière entre...
