Podcast

On parle de plus en plus de guerre : en Ukraine, au Proche-Orient, entre Israël et l’Iran. Face à cette violence, à la peur, à la confusion, peut-on encore réfléchir ? Que peuvent encore les idées, la philosophie, la pensée critique ?

Les philosophes Marc Crépon et Perrine Simon-Nahoum convoquent la pensée pour résister au chaos, avec les figures des philosophes Julien Benda et Raymond Aron comme boussoles dans un monde qui vacille.