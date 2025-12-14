Une conception de la vie intellectuelle domine aujourd’hui l’espace public, renforcée par l’effet des réseaux sociaux, celle d’un combat entre les visions du monde. Il existe cependant une tout autre ligne de pensée qui, depuis l’exemple de Socrate, a pris le nom de philosophie. Nourri par le doute, ce mode critique de la pensée a trouvé son expression à l’époque moderne avec Montaigne, Descartes et Bayle. Ces philosophes ont su, face aux autorités théologiques, défendre la tolérance. Aujourd’hui, la pensée critique doit faire face à un autre défi, celui de déjouer les visions du monde métapolitiques et leurs effets génocidaires, qui ont conquis la planète avec des auteurs comme Heidegger, Schmitt, Douguine. La conférence explorera ces deux moments de l’esprit critique, à l’époque moderne et contemporaine.