TauTona est une mine d’or en Afrique du Sud. Avec ses 3,9 kilomètres de profondeur, c’est l’une des mines les plus profondes du monde. Sa production, de 15 tonnes d’or par an en fait l’une des premières d’Afrique du Sud1, avec Driefontein (35,7 tonnes d’or par an), Beatrix (18 tonnes d’or par an) et Kloof (28,4 tonnes d’or par an), les trois mines de Goldfields.