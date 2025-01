Documentaire

Dans une petite ferme située dans les environs d’Oslo, les Payne mènent une existence à l’écart du monde. Maria et Nik ont mis en place une vie de famille à la fois autonome et en harmonie avec la nature. Leurs quatre enfants, Ulv, Falk, Freja et Ronja, sont scolarisés à la maison et poursuivent leur apprentissage à leur propre rythme, en dehors de toute contrainte. Pour gagner l’argent nécessaire à leurs besoins, Maria travaille occasionnellement comme photographe. Mais lorsqu’elle est rattrapée par un cancer du col de l’utérus qui va lui être fatal, le monde idyllique et autosuffisant des Payne s’écroule. Nik et les enfants font face au deuil et à de nouveaux défis au quotidien. Très courageux, le jeune veuf tente désespérément de maintenir leur mode de vie, mais il va devoir envoyer les enfants à l’école.

Récit solaire de la perte

C’est l’histoire d’un paradis perdu. Dans le petit monde bâti à sa main par la famille Payne, le drame n’est pas venu de l’extérieur et des méfaits supposés de la société moderne, mais de la fulgurance d’une maladie imprévisible. Très émouvant tout en évitant tout dolorisme, le documentaire primé de Silje Evensmo Jacobsen, porté par des protagonistes solaires, fait le récit intime de la perte, d’une quête d’une cohésion nouvelle face à un quotidien qui vient de perdre ses repères. Parsemé des belles photos de ses enfants prises par Maria, Un bonheur fragile approche avec une grande sensibilité ce processus difficile qui va notamment amener les deux aînées à un passage accéléré à l’âge adulte.

Documentaire de Silje Evensmo Jacobsen (Norvège, 2023, 1h23mn)

