Des tracts pour dénoncer le régime du dictateur nord coréen
La guerre de Gaza ne dévaste pas seulement l’enclave palestinienne, elle fracture aussi la société israélienne. Chaque semaine, des...
Ils viennent ramasser des fruits et légumes dans nos campagnes. Employés par une entreprise espagnole, ces ouvriers détachés dénoncent...
Vous savez sûrement que de nombreux camions que vous dépassez sur la route sont conduits par des chauffeurs roumains,...
Des débits 10 fois plus rapides, des téléchargements quasi instantanés, des entreprises ultra connectées et plus performantes, ce sont...
Les Bishnoïs vivent en harmonie avec la nature.
Californie. USA. La caserne-prison de Puerta la Cruz. Une institution hors du commun.120 prisonnières entre 20 et 60 ans,...
Villa Miseria. C’est le plus grand bidonville d’Argentine. Le plus dangereux aussi. Dans ses ruelles, seule l’Eglise résiste à...
Ces syriens tentent de retrouver leurs marques dans une ville en ruine
Une brigade pour soigner l’image de Paris auprès des touristes…
La douceur a-t-elle encore sa place dans le monde ? Oui, mille fois oui, proclame Sophie Fontanel. Pour la...
L’Arabie saoudite était le dernier pays au monde à interdire la conduite aux femmes. Le prince Mohammed ben Salmane,...
L’Union européenne a présenté, le 16 juillet 2023, un nouveau pacte sur la migration. Cet accord a été signé...
Volkswagen est accusé au Brésil d’avoir collaboré avec la junte militaire au pouvoir entre 1964 et 1985 en dénonçant...
Sous la pression de la rue depuis fin avril, la Colombie s’engouffre dans une phase d’inquiétantes turbulences. La popularité...
Partez à la découverte du port de Nouméa et de son activité maritime intense. Le port autonome de Nouvelle-Calédonie...
L’histoire des Québécois et des Autochtones est intimement liée, depuis bientôt cinq siècles. Pourtant, les Québécois ne voient pas...
Droit et peuples indigènes. Mémoires, justice réparatrice et procès du génocide indigène en Argentine. En 2022, le premier procès...
Mediterraneo s’intéresse à l’approvisionnement de l’eau et de sa gestion sur l’île de Porquerolles.
#reportage #documentaire #société #enquete De Daesh, on connaît la place centrale des hommes. Et on a longtemps pensé que...
En Chine, au pays des 40 millions de pianistes. C’est là, et non plus en Occident, que se joue...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site