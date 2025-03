Conférence

Depuis plus d’un siècle, la question de Palestine occupe une place unique dans les relations internationales, en incarnant des enjeux religieux, identitaires, politiques et économiques qui dépassent les frontières du Moyen-Orient et touchent le système mondial tout entier.

Ce conflit, dont la majorité des traits sont uniques, affecte le système global autant qu’il est impacté par lui-même. Il influence les relations diplomatiques, nourrit des débats idéologiques et façonne les politiques étrangères des grandes puissances. Elle est également associée à des thèmes cruciaux tels que l’injustice, les droits humains et la lutte pour l’autodétermination, qui résonnent particulièrement dans le monde contemporain et mobilisent un soutien international.

Lors de cette conférence, Ghassan Salamé, universitaire et diplomate libanais, spécialiste des relations internationales et des dynamiques politiques au Moyen-Orient, a partagé ses perspectives sur cette question.

Professeur à Sciences Po Paris dès 1986, il a fondé l’École des affaires internationales de Paris (PSIA). Ses recherches se concentrent sur les dynamiques de pouvoir, les interventions étrangères et les processus de gouvernance dans le monde arabe. Parmi ses publications on compte: Appels d’empire ingérences et résistances à l’âge de la mondialisation (1996); Quand l’Amérique refait le monde (2005); La tentation de Mars. Guerre et paix au XXIe siècle (2022).

En parallèle, il a exercé des responsabilités diplomatiques, au sein des Nations Unies en tant qu’envoyé spécial en Irak (2003), conseiller spécial (2003-2006) de Kofi Annan, secrétaire général des Nations unies, puis envoyé spécial en Libye (2017-2020) ; il a dirigé la Mission d’appui des Nations Unies en Libye et contribué aux efforts de paix et de stabilité régionale en facilitant le dialogue entre les factions (2017-2020). Il a également siégé à la Commission sur l’État Rakhine au Myanmar (2016). De 2000 à 2003, il a été ministre de la Culture et de l’Éducation du gouvernement libanais.

Ces diverses fonctions et publications témoignent d’une compréhension approfondie des relations internationales et des défis spécifiques du Moyen-Orient, renforçant sa position d’observateur et de figure influente dans le domaine de la diplomatie et de la politique mondiale.

L’événement était animé par le journaliste Serge Michel, rédacteur en chef de Heidi.news, auteur de livres sur le Moyen-Orient, le pétrole ou la Chine en Afrique, ancien directeur adjoint du Monde et lauréat du prix Albert-Londres en 2001 pour son travail en Iran.