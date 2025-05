Documentaire

Mercredi 1er décembre 1993 : journée mondiale de lutte contre le Sida. Les militants d’Act Up posent un préservatif géant sur l’obélisque de la Place de la Concorde. Le plus radical des groupes anti-sida se mobilise. À l’époque, l’épidémie s’emballe et la France compte plus de 200 000 séropositifs. Les équipes de CAPA ont vécu au cœur de cette guérilla contre le Sida.