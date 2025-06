Documentaire

Jon et sa famille vivent dans le nord de la Scandinavie, au-dessus du cercle polaire. Il est éleveur de rennes et appartient au peuple Sami, une communauté semi-nomade. Un événement triste et sans précédent arrive à son troupeau, un moment difficile pour Jon et tous les samis. Parviendront-ils à surmonter cette situation qui menace de compromettre tout son élevage ? Un documentaire ee Corto Fajal.