Documentaire

Los Angeles. Chaque année, des centaines de familles venues de tous les Etats-Unis, partagent le même rêve : faire de leur enfant une star, décrocher le jackpot, un rôle récurrent dans une série – le passeport vers la célébrité.A Los Angeles, tout le monde connaît la résidence d’Oakwood : un lotissement perché sur une colline plantée de cyprès et d’orangers, à deux pas des studios d’Universal et de Warner Bros.Depuis une dizaine d’années, la résidence d’Oakwood est devenue la destination favorite des petits apprentis acteurs : ils se battent pour pouvoir venir ici et suivre le programme de cours du soir entièrement gratuit.Le film suit le quotidien de quatre élèves: il y a Julia, la débutante qui n’est là que depuis quatre mois. La petite est chaperonnée par une mère et une grand-mère dévorées par l’ambition : nous la suivons pendant ses entraînements de danse, ses cours, jusqu’à une audition où elle se rend malgré une bronchite et 39 de fièvre. Ensuite, il y a Savannah (7 ans) et Ashley (12 ans), les deux soeurs Mac Reynolds, qui sont sur la voie de la réussite : nous partageons leur quotidien, entre castings, espoirs et désillusions… Les deux soeurs tirent leur épingle du jeu grâce à des parents très organisés sur le plan des finances et de la logistique. Il y a enfin Joey Luthman, le plus « pro » de tous : depuis deux ans qu’il est ici, il a décroché des centaines de rôles, sous l’oeil attentif de ses parents.L’univers impitoyable des enfants acteurs d’Hollywood, un reportage de Cécile Allégra et Franck Dhelens pour l’agence Capa.