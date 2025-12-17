Depuis des semaines, des voix s’élèvent pour condamner les persécutions à l’encontre des Rohingyas, minorité musulmane du nord de la Birmanie. Le haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme parle de nettoyage ethnique. Trois prix Nobel de la paix incitent la dame de Rangoon à agir. Face à ces exhortations, le silence d’Aung San Suu Kyi. Qu’est devenue la défenseure des droits de l’homme qui a renoncé à sa liberté pour son pays ? A-t-elle abandonné ses idéaux ou est-elle piégée dans sa fonction, cernée par les militaires ? Comment son peuple la perçoit-elle ? Un débat avec Frédéric Debomy, ancien président d’Info Birmanie, et Matthias Huber, membre de l’association Suisse Birmanie.