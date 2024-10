Conférence

Pour mieux comprendre l’origine des symptômes psychologiques, nous allons aborder quelques notions d’énergétique cellulaire, c’est-à-dire les bons et mauvais carburants de la cellule (cétone versus glucose), le rôle des vitamines, des minéraux et des hormones.

Tout cela nous ramène au fait que les symptômes psychiatriques sont liés aux souffrances d’un cerveau qui dysfonctionne, à cause de ce que l’on appelle la « crise énergétique cellulaire ».

Dans ce modèle, on peut désormais traiter les troubles psychologiques et psychiatriques par une prise en charge personnalisée et globale, axée sur le sommeil, la gestion du stress, l’alimentation — incluant un régime cétogène thérapeutique —, une supplémentation en vitamines et minéraux, et, parfois, un traitement hormonal substitutif (hormones thyroïdiennes).

Ce changement de paradigme constitue désormais une véritable révolution dans la prise en charge de la dépression, du trouble anxieux, de la bipolarité, du burn out, des TCA (troubles du comportement alimentaire) ainsi que des troubles neurodéveloppementaux comme le TDAH (trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité), le syndrome d’asperger, les troubles liés à l’HPI (haut potentiel intellectuel), ou encore la schizophrénie, pour ne citer que les plus fréquents.