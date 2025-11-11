Documentaire

Le bénévolat, ça pourrait être complètement ringard dans une société centrée sur l’individu… or il se porte bien en Suisse : 20% de la population est engagée dans une activité bénévole régulière ou ponctuelle et les seniors ne sont pas en reste. Pourquoi donner gratuitement de son temps dans un monde où le temps est rare et précieux ? Parce qu’il rendrait heureux… Il séduit même les jeunes qui peuvent valoriser ainsi expériences et compétences auprès de leur employeurs. Pourtant, le bénévolat est en mutation, et comme tous nos engagements il peine à s’inscrire dans la durée.

Reportage suivi d’une discussion avec Carine Fleury Bique, responsable « bénévolat et jeunesse » à la Croix-Rouge suisse et Sandro Cattacin, professeur de sociologie à l’Université de Genève.