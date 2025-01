Podcast

Xavier Pitois reçoit Félix Auvard, auteur et illustrateur. Comment trouver des moyens d’agir pour contribuer à un avenir durable quand on est jeune et en pleine crise existentielle ? L’auteur et illustrateur Félix Auvard aborde ces sujets avec une combinaison d’inquiétude, de cocasserie, de colère et d’espoir en se mettant en scène à travers le personnage principal de sa nouvelle bande-dessinée. Intitulée “Savoir Vivre”, publiée chez Robert Laffont. Pour nous aider à déculpabiliser, il y dévoile avec humour et tendresse les angoisses que l’on garde souvent pour soi.