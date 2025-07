Podcast

Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Frédéric Fanget, médecin psychiatre. Vous arrive-t-il de ne pas vous sentir à la hauteur ? D’avoir l’impression de ne pas disposer des ressources pour avoir confiance en vous et en vos projets ? Bonne nouvelle, la confiance en soi s’apprend. Il nous partage aujourd’hui tous les outils pour se sentir bien dans sa peau, cesser de douter oser avancer et s’accomplir. La confiance en nous est l’une des bases de nos liens avec le monde qui nous entoure et de notre épanouissement personnel. Il est donc primordial d’en comprendre les mécanismes et de pouvoir la réparer. Frédéric Fanget a coécrit une nouvelle BD La confiance en soi – Comment croire en vous, avec Catherine Meyer et Line Hachem, aux éditions Les Arènes.