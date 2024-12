Podcast

Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Yannick Roudaut, essayiste, conférencier et entrepreneur. À la fois optimiste et réaliste, il se définit comme « éveilleur des consciences”. Parce que ce n’est pas dans son caractère d’être résigné, il œuvre à l’éveil des peuples pour l’avènement d’un autre monde. Car oui, il y a de quoi être effrayé, mais pas question de baisser les bras. Certes, le changement de paradigme ne se fera pas dans la douceur, mais il est nécessaire, et de “l’improbable” naîtra la possibilité d’un futur. Dans cet épisode, Yannick Roudaut nous invite à retrousser nos manches et ouvrir nos esprits pour arrêter d’avoir peur et avancer avec optimisme vers l’avenir car pour lui la résignation n’est pas une option rationnelle.