Secrets enfouis, blessures de l’enfance, deuils non faits, zones d’ombre mais aussi liens du cœur, humour salvateur et lumière intérieure… Et si les romans policiers racontaient bien plus que des crimes ? Comment parler de santé mentale autrement ? Journaliste, producteur et écrivain, Ali Rebeihi signe une incursion brillante dans le cosy crime, un genre où le polar devient prétexte à explorer la psyché humaine dans toute sa richesse.