Documentaire

À l’heure du commerce en ligne et de la fast-fashion, les gadgets et vêtements superflus finissent par encombrer nos intérieurs. À tel point que nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir nous recentrer sur l’essentiel. Pourquoi est-il si difficile de se séparer de certains objets ? Où se situe la limite entre goût de l’ordre et manie du rangement ? Et quid du fouillis dans l’art ?

Véritable reine du rangement, Sabine Nietmann nous livre les secrets d’un logis bien ordonné. L’influenceuse décrit la charge émotionnelle ressentie au moment de se séparer de souvenirs ou de biens reçus en héritage. Elle explique comment un espace bien rangé peut aider à retrouver sérénité et lucidité.

L’artiste et humoriste suisse Ursus Wehrli met de l’ordre dans des œuvres d’art emblématiques, comme la chambre de Van Gogh et les célèbres Nus bleus de Matisse. Une démarche iconoclaste qu’il applique également à d’autres domaines, triant par couleur les voitures sur les parkings, les serviettes, bouées et parasols sur les plages, ou les feuilles mortes des jardins publics. Pour TWIST, il évoque la star du rangement Marie Kondo, raconte sa passion des listes, et explique d’où lui vient son amour de l’ordre.



À Berlin, TWIST se rend dans l’atelier de Jonathan Meese. Connu pour son goût de la provocation, l’artiste est aussi un collectionneur compulsif. S’il a besoin de s’entourer d’une profusion d’objets pour nourrir sa créativité, sa mère Brigitte, âgée de 95 ans, n’a de cesse de mettre bon ordre à son bazar.

Où situer le juste milieu entre chaos et rangement maniaque ? Le minimalisme convient-il à tout le monde ? Comment dompter la collectionnite ? Autant de questions auxquelles la photographe espagnole Pati Gagarin, adepte du knollin, pourrait nous aider à répondre. Aussi appelée flatlay, cette pratique en vogue sur Instagram et Pinterest consiste à aligner les éléments les plus hétéroclites pour donner l’impression d’un ensemble ordonné. Des clichés qui interrogent sur la beauté et le sens ou non-sens de l’ordre.

Disponible jusqu’au 08/06/2026